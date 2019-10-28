Природа Арктики стала опаснее

Быстрое изменение климата в Арктике ведет к росту опасных природных явлений в этой зоне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» Александра Макарова.

По его словам, в Арктической зоне потепление происходит в два-четыре раза быстрее, чем в целом по планете. Быстрее всего теплеет в районе Таймыра. Эти процессы приводят к «росту количества опасных гидрометеорологических явлений в российской Артике». В пример он привел ситуацию в акватории Северного Ледовитого океана, где, с одной стороны, немного уменьшилось количество льда, с другой — выросло число айсбергов и опасных ледовых явлений, из-за чего сложнее «определять дрейф, сжатие».

Данные о состоянии природы Арктики в условиях меняющегося климата были собраны российскими учеными в рамках экспедиции «Трансарктика-2019», которая стала крупнейшей среди аналогичных за последние десятилетия. На протяжении пяти месяцев четыре судна Росгидромета проводили исследования в арктических морях.

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