Подсчитаны потери России от таяния вечной мерзлоты

Российская экономика ежегодно теряет от 50 до 150 миллиардов рублей из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике. Об этом заявил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, передает Bloomberg.

«Эту проблему нужно решать, поскольку ущерб будет расти с каждым годом. Масштаб очень серьезен. Трубы взрываются, сваи рушатся. Мы не можем игнорировать эту тему, потому что она напрямую влияет на экономическое развитие», — сказал Крутиков.

Bloomberg отмечает, что таяние ледников в Арктике происходит в два раза быстрее, чем в остальном мире. Для России проблема потепления в этом регионе стоит особенно остро, поскольку в вечной мерзлоте находится около 15 процентов запасов нефти и до 80 процентов газа. Эксперты прогнозируют, что к 2050 году повышение температуры затронет 20 процентов всей инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты. Из-за этого потери российской экономики составят 84 миллиарда долларов (5,4 триллиона рублей), или 7,5 процента ВВП.

Уже сейчас многие российские компании начинают беспокоиться о своем имуществе в этом регионе. Так, представитель «Норникеля» заявил Bloomberg, что в Норильске здания теряют устойчивость, из-за чего в городе приходится строить более легкие дома с меньшим количеством этажей.

Также агентство отмечает, что заявление Крутикова говорит о том, что российское руководство всерьез относится к проблеме глобального потепления. При этом президент России Владимир Путин неоднократно высказывал сомнения в том, что к изменению климата на планете привела деятельность человека.

В апреле президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что вызванное глобальным потеплением таяние вечной мерзлоты, сопровождающееся высвобождением в атмосферу Земли метана, угрожает катастрофическими последствиями для российской Арктики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!