В России впервые посчитают белых медведей

Минприроды собирается впервые провести подсчет численности всех белых медведей на территории России и проанализировать состояние их популяции в 2020-2023 годах, сообщается на сайте ведомства.

Согласно дорожной карте, в 2020 году будут проходить подготовительные работы. В 2021 году исследования пройдут в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, еще через год — в море Лаптевых и Карском море. В 2023 году ученые переключат внимание на Баренцево море и акватории Земли Франца Иосифа. Данные будут собираться в ходе облета территорий на воздушном транспорте. «Впервые в истории будут получены самые полные данные о состоянии популяции белого медведя на территории нашей страны», — отметили в пресс-службе.

В публикации говорится, что мероприятия направлены на сохранение и восстановление популяции животного в стране. Будет собираться информация в том числе о местах обитания зверя, актуальных угрозах сохранения вида. Проект будет выполняться в рамках нацпроекта «Экология».

Все три популяции обитающего в России белого медведя — карско-баренцевоморская, лаптевская и чукотско-аляскинская — занесены в Красную книгу страны.

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