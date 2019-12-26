Для белых медведей придумали звуковой отпугиватель

Ученые Научно-исследовательского института прикладной акустики создали звуковой отпугиватель для белых медведей, которые повадились заходить в населенные пункты, сообщает пресс-служба российского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

В сообщении сказано, что прибор придумали, чтобы обеспечить безопасность поселений в Арктике и снизить число конфликтов между человеком и животными.

Разработка прошла испытания на Новой Земле, на мусорном полигоне в трех километрах от поселка Белушья Губа. Здесь в феврале обосновались более 50 зверей, и пришлось вводить режим ЧС.

Специалисты смогли понаблюдать реакцию пяти особей на работу устройства. «На звук медведи реагировали не одинаково — более взрослые и, вероятно, более осторожные предпочитали уходить, тогда как молодой зверь, испытывая явный сильный дискомфорт, продолжал оставаться на помойке», — говорится в публикации.

Во время испытаний были сложные погодные условия, метель и короткий световой день. Из-за этого результаты тестирования можно назвать только предварительными, но уже сейчас можно сказать, что прибор выполняет свою функцию. В ближайшее время работники НИИ доработают его, чтобы устройство могло работать в условиях Крайнего Севера и было безопасно для медведей. Также будет создана мобильная версия отпугивателя, которую может переносить один человек. Ее протестируют на Чукотке. Повторные испытания на Новой Земле запланированы на август-сентябрь 2020 года.

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