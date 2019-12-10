Ученый рассказал о скрытом смысле надписи «Т-34» на боку белого медведя

Белый медведь на Чукотке с огромной надписью «Т-34» на боку был помечен специально. Метка не связана с танком — это точка, в которой обездвижили животное, пояснил «Интерфаксу» старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Сверцова РАН Илья Мордвинцев.

«Медведь был отловлен на Новой Земле в ноябре. Их метят для того, чтобы знать, какой из них пришел на свалку близ поселка и повторно не обездвиживать, не вызывать стресс у животного», — сказал ученый. Он также подчеркнул, что краска, которой была нанесена надпись, легко смывается, и сейчас медведь уже «чистый и пушистый».

Кроме того, по словам Мордвинцева, обитающих в районе свалки хищников становится меньше: 18 ноября из было больше 30-ти, а сейчас — около 25-ти. «Они потихоньку уходят охотиться на лед», — добавил ученый.

В начале декабря в сети появилось видео с диким белым медведем, на боку которого неизвестные написали черной краской «Т-34». Тогда старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев говорил, что хищнику будет сложно охотиться, если краска не смоется, потому что он не сможет маскироваться, однако потом он заявил, что надпись не грозит медведю голодом.

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