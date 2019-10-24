В Карелии произошло нашествие медведей

Медведи стали часто выходить к населенным пунктам Карелии и обеспокоили местных жителей и власти. Для защиты от животных по периметру территорий специальные мобильные группы проводят постоянное патрулирование и круглосуточное дежурство, сообщается на сайте регионального Минприроды.

Животные замечены в четырех районах республики: Медвежьегорском, Кемском, Муезерском и Лоухском. Наибольшее число жалоб ведомство получило от жителей города Кемь, а также поселков Пиндуши, Ледмозеро, Приморский и Чупа.

Оперативный штаб в министерстве работает в режиме повышенной готовности. «В администрации районов переданы контактные данные действующих охотников, охотинспекторов для незамедлительного реагирования в случае появления хищников», — добавили в ведомстве.

В феврале на Новой Земле произошло нашествие белых медведей, больше недели там действовал режим ЧС. Животные пришли в поселок Белушья Губа в поисках еды и обосновались в окрестностях населенного пункта возле мусорного полигона, иногда заходя в поселок и даже в подъезды жилых домов. Экологи прогнозировали, что ситуация будет повторяться из-за свалок и изменения климата.

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