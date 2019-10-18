Атакованные медведем россияне оказались ловившими крабов военными

Жители острова Кунашир, которых госпитализировали с серьезными ранениями после нападения медведицы, оказались военнослужащими, ловившими крабов. Об этом сообщил мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко, передает «Интерфакс».

«Трое военнослужащих минувшей ночью на берегу океана пытались ловить крабов. На берегу на двоих из них напал медведь», — сказал он, уточнив, что об обстоятельствах произошедшего ему неизвестно.

По словам Власенко, после нападения россияне «самостоятельно на своем автомобиле добрались до центральной районной больницы в Южно-Курильске». Двоих пострадавших госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.

О нападении медведицы на рыбаков стало известно ранее, 18 октября. Зверь атаковал мужчин, когда они рыбачили на берегу в нескольких километрах от районного центра Южно-Курильска. Отмечалось, что медведица была с детенышами.

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