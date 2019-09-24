Тигр растерзал искавшего в лесу шишки россиянина

Российский охотник погиб в результате нападения тигра в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

По предварительным данным, отец и сын приплыли на место на лодке и планировали проверить урожай кедрового ореха. Они случайно приблизились к хищнику, который ел добытую косулю. Зверь набросился на мужчину и растерзал его.

Арамилев указал, что охотники прибились к берегу именно в том месте, где затаился тигр. Расстояние от него до лодки было не больше 15 метров. Когда люди вышли на сушу через высокую прибрежную траву, животное было уже в шести метрах от них. Зверь напал на ближайшего к нему человека. У второго был карабин, при помощи его он застрелил хищника.

«Что произошло, понять точно сложно — снега нет, следов нет. На этот вопрос ответит экспертиза. Скорее всего, по предварительным данным, это было трагическое стечение обстоятельств», — добавил собеседник агентства.

Тело животного доставят в Уссурийск на вскрытие.

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