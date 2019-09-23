В российском регионе тигры начали убивать собак

На территории Хабаровского края амурские тигры в сентябре дважды убивали собак. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

По данным ведомства, 18 сентября амурский тигр задавил трех собак на окраине поселка Тырма Верхнебуреинского района. 19 сентября тигр задавил еще трех собак на окраине села Вятское Хабаровского муниципального района.

В министерстве рассказали, что всего в 2019 году произошло 159 конфликтных ситуаций с участием диких животных. Еще три из них в сентябре — 13 сентября косуля забежала на территорию детского санатория в Хабаровске, 16 сентября гималайская медведица с медвежонком прошла по территории дачного поселка Мукомол под Хабаровском, 17 сентября бурая медведица с двумя медвежатами проникла на территорию по производству патронов возле поселка Эльбан в Амурском муниципальном районе.

20 марта житель поселка Золотой Хабаровского края застрелил амурского тигра, убившего его корову. Хищник забрался в сарай и напал на находившуюся там скотину.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru