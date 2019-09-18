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Напавший на людей в Крыму волк оказался бешеным

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У напавшего на людей в Симферопольском районе Крыма волка выявлено бешенство. Об этом ТАСС сообщил начальник департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Владимир Капитонов.

«Взятые на исследование у волка пробы подтвердили, что хищник был заражен бешенством», — сказал он. Будет ли введен карантин, не сообщается.

По словам Капитонова, предыдущий раз волк нападал на человека на полуострове в 2005 году.

ТАСС уточняет, что в результате нападения животного пострадал мужчина. У него были травмы средней степени тяжести, он уже выписан из больницы.

О нападении зверя на людей в селах Привольное и Перевальное Симферопольского района стало известно 14 сентября. Сообщалось о трех пострадавших. Волка застрелили егери, была назначена ветеринарная экспертиза.

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