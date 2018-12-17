Волки затероризировали жителей Свердловской области

В Свердловской области в большом количестве расплодились волки, которые не боятся забредать в населенные пункты, нападать на домашних животных и даже похищать собак прямо из будок. Об этом сообщает региональный интернет-ресурс Ura.ru.

«В связи с превышением показателей максимальной численности охотничьих ресурсов, угрозой нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания, начать отстрел и отлов волков без ограничения по полу и возрасту», — цитирует издание заявление начальника отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира Свердловской области Евгению Шуляпину. «Существует норма максимальной численности волка в 0,05 особи на 10 квадратных километров охотничьих угодий. Сейчас эта цифра существенно превышена», — уточнила она.

Издание также отмечает, что отстрел волков разрешен в районах области, где хищники и люди сталкиваются чаще всего: Байкаловском районе, Березовском городском округе, Красноуфимском округе, Североуральском городском округе, Слободо-Туринском районе, Таборинском районе, Талицком городском округе.

Летом 2017 года в Родионово-Несветайском районе Ростовской области бешеный волк напал на хозяина пасеки. Последовавшее за эти исследование подтвердило, что хищник был заражен вирусом бешенства. Как писали в связи с этим случаем СМИ, данный инцидент был десятым случаем выявления смертельно опасной болезни в Родионово-Несветайском районе с начала 2017 года.