Казахский волк «восстал из мертвых» и отомстил охотнику

В Казахстане притворившийся мертвым волк напал на охотника. Видео инцидента появилось в Instagram-аккаунте kaztwitter.

A post shared by KAZTWITTER (@kaztwitter) on Feb 5, 2018 at 6:26am PST

Несколько охотников ранили волка и решили, что животное погибло. Однако когда один из мужчин пнул хищника, тот вскочил и попытался укусить обидчика. Волк даже сумел повалить охотника на снег, однако другие мужчины вовремя пришли на помощь.

Как сообщает РИА Новости, через некоторое время животное погибло, охотник, на которого напал волк, не пострадал.

За сутки видео набрало более 90 тысяч просмотров. Комментаторы в основном сочувствуют волку и отмечают, что не стоило хвастаться в социальных сетях его убийством, даже если он съел овец охотников.

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