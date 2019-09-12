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Крысы покусали детей в российской школе

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В одной из школ Вологды крысы покусали третьеклассников. Об этом рассказали родители учеников, сообщает портал Vologda Poisk.

По информации издания, детям вызвали скорую и сделали прививки от бешенства. Кроме того, у них зафиксированы травмы. Родители пожаловались, что учителя школы не отвечают на их звонки.

По словам завуча школы, опасности нет, потому что детей покусали не крысы, а мыши. Серьезных повреждений третьеклассники не получили, а прививки им сделали из соображений профилактики. Кабинет, где произошел инцидент с грызунами, планируется обработать.

10 сентября четверо российских первоклассников обварились кипятком в одной из школ Междуреченска. Когда дети находились в столовой, кто-то из них повис на перекладине, из-за чего стол перевернулся, а термопот с кипятком опрокинулся. Представитель Центра медицины катастроф Кемеровской области Антон Дужик рассказал, что двоих детей с 10 процентами ожога тела госпитализировали в травматологию. Еще одну девочку с 15 процентами ожогов направили в реанимацию, у нее травмированы руки и ноги. Четвертого ребенка отправили лечиться амбулаторно.

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