Стали известны подробности получения ожогов первоклассниками в российской школе

Термопот с кипятком упал на учеников школы Междуреченска из-за неосторожности одного из детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета, передает ТАСС.

Когда первоклассники находились в столовой, кто-то из детей повис на перекладине, из-за чего стол перевернулся, а термопот с кипятком опрокинулся на школьников. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.

О происшествии стало известно утром 10 сентября. В результате пострадали четверо детей, троих госпитализировали. Одна из пострадавших школьниц находится в реанимации с 15 процентами ожогов, у нее пострадали руки и ноги. Четвертого ребенка отправили лечиться амбулаторно.

Заместитель главврача по лечебной работе Междуреченской городской больницы Ирина Дутова заявила, что состояние первоклассников оценивают как стабильное. В администрации Междуреченска уточнили, что создали муниципальную комиссию, проводится проверка.

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