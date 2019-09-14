Волк напал на людей в Крыму

В Крыму три человека пострадали от нападения волка, сообщает 14 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС.

Нападения случились в Симферопольском районе возле сел Привольное и Перевальное. Пострадавших на «скорой» увезли в больницу, а хищника через час застрелили егеря.

Тело животного передали на экспертизу специалистам по ветеринарии, которые возьмут пробы на бешенство, рассказал глава департамента лесного и охотничьего хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Владимир Капитонов.

За последние 25 лет поголовье волков в республике выросло в десятки раз, утверждает чиновник. Сейчас их около 300. «Несмотря на регулярные отстрелы, популяция продолжает расти, причем не только в степной, но и в горной части Крыма», — рассказал Капитонов. Министерство республики подготовило региональный законопроект, который устанавливает премии за отстрел волков — от 15 до 30 тысяч рублей за одного хищника.

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