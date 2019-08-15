Волк напал на спящих в палатках туристов

В канадском национальном парке Банф на спящих туристов напал волк. Об этом сообщает CBC News.

«Это было как что-то из фильма ужасов», — вспоминает Элиза Рисполи (Elisa Rispoli), ночевавшая в палатке с мужем Мэттом и двумя сыновьями. По ее словам, муж встал на пути волка и защитил семью. «Я легла на детей, закрыв их своим телом, а Мэтт пригвоздил волка к земле и руками разжал его челюсти, — рассказывает она. — Волк волочил Мэтта прочь, а я держала его за ноги и пыталась тащить обратно».

Крики разбудили Расса Фи (Russ Fee) и его жену — пару из Калгари, разбившую лагерь неподалеку. Мужчина поспешил на помощь с фонарем и, увидев торчащий из палатки волчий зад, с разбега ударил по нему ногой. Хищник разжал зубы и выбрался наружу. «Я мгновенно пожалел, что его пнул», — говорит Фи.

Вслед за волком из палатки выкатился окровавленный Мэтт Рисполи. Вместе с Фи он стал кричать на зверя и вынудил его отступить. Чтобы волк не приближался, мужчины швыряли в него камни. Это позволило семье Рисполи отступить к другой палатке, где оставалась жена Фи. Затем обе семьи укрылись в автомобиле Фи.

Во время схватки с волком Мэтт Рисполи получил несколько проникающих ранений и порезов на руках. Позднее сотрудники агентства «Парки Канады» выследили и убили хищника в километре от места нападения.

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