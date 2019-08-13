Медведь укусил спящего подростка за лицо

В американском штате Колорадо на спящего ребенка напал медведь. Об этом сообщает Newsweek.

Рано утром зверь забрался в походный лагерь возле реки Колорадо и укусил ночевавшего там 13-летнего подростка. Пострадавшего доставили в больницу с незначительными ранами на щеке и ухе.

Представители отдела природных ресурсов штата Юта отмечают, что люди не делали ничего, что могло бы привлечь медведя. Сейчас специалисты пытаются выследить животное. Пока им удалось найти лишь следы на песке возле реки.

В Юте распространены черные медведи, достигающие длины 1,4-2 метра. Они очень редко нападают на человека. Последнего гризли, обитавшего в штате, застрелили 22 августа 1923 года. Череп огромного самца по прозвищу Старый Ефрем хранится в Смитсоновском музее, а его могилу до сих пор можно увидеть недалеко от города Логан.

В 2017 году сообщалось, что в Колорадо застрелили черного медведя, напавшего на сотрудника детского летнего лагеря. Спавшего на открытом воздухе 19-летнего молодого человека разбудили хруст и сильная боль. Открыв глаза, он обнаружил, что хищник держит его голову в пасти.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!