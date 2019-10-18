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Медведица растерзала двоих российских рыбаков

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Двое жителей острова Кунашир госпитализированы с серьезными ранениями после нападения медведицы. Об этом РИА Новости сообщил мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

По его словам, зверь атаковал мужчин, когда они рыбачили на берегу в нескольких километрах от районного центра Южно-Курильска. Чиновник отметил, что медведица была с детенышами.

Пострадавшие смогли добраться до машины и уехать. Сейчас оба в больнице Южно-Курильска. Один находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое. У второго травмы, которые не угрожают его жизни.

Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

В конце сентября тигр растерзал охотника в Хабаровском крае, который вместе с сыном пошел в лес за кедровыми орехами. Они случайно приблизились к зверю, который ел тушу добытой косули. Животное набросилось на ближайшего человека. Второй застрелил тигра из карабина.

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