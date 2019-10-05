Медведь убил бывшего российского депутата

Бывший депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов погиб в результате нападения медведя в Оймяконском районе республики. Об этом в субботу, 5 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы муниципалитета Игоря Водовозова.

По его словам, информация о гибели экс-депутата, которая начала распространяться в соцсетях в субботу, подтвердилась. Сообщалось, что Крылов вместе с компанией отправился на охоту. Когда он ехал на квадроцикле в сторону села Томтор, перед ним на дорогу выскочил медведь. Мужчина застрелил его и решил подойти к зверю поближе, однако в этот момент на него напал еще один медведь, оказавшийся неподалеку.

Как уточнил Водовозов, тело экс-депутата было доставлено на вездеходах в Томтор.

Ранее в октябре сообщалось, что жительница поселка Октябрьский на Камчатке столкнулась с медведем по пути на работу. Отмечалось, что ей пришлось спрятаться от зверя на проходной рыбоперерабатывающего завода. Сторож прогнал животное, и женщина смогла продолжить свой путь. После этого инцидента улицы поселка начали патрулировать полицейские.

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