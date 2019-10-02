Россиянка наткнулась на медведя по пути на работу и спряталась от него на заводе

Новости Камчатки - Кам 24 / YouTube

На Камчатке женщина столкнулась с медведем по пути на работу и спряталась от него на проходной рыбоперерабатывающего завода. На видео случившегося обратило внимание информационное агентство «Кам 24».

В конце сентября жительница поселка Октябрьский Усть-Большерецкого района по имени Елена шла на работу около половины восьмого утра, когда внезапно наткнулась на медведя. Женщина сильно испугалась и побежала к ближайшему зданию — рыбзаводу. Она стучала и кричала, пока ее не впустили. Сторож прогнал животное, и Елена смогла продолжить свой путь.

Через два дня местные жители вновь увидели хищника в поселке у одного из недостроенных зданий.

Администрация Усть-Большерецкого района сообщила журналистам информагентства, что медведя разыскивают охотоведы. В утренние часы улицы поселка Октябрьский патрулируют полицейские, чтобы предотвратить нападение животных на идущих в школу детей.

Местные жители считают, что звери пришли в поселок в поисках еды, так как в местной реке осталось мало лосося из-за деятельности рыбзавода. Власти региона не согласны с этим предположением. Краевое правительство утверждает, что численность медведей увеличилась и в населенные пункты их влекут мусорные свалки.

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