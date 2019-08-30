Зажигательный танец медведя попал на видео

В канадской провинции Британская Колумбия мужчина заснял на видео огромного танцующего медведя. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На кадрах, снятых профессиональным фотографом Расселом Милнером (Russell Millner) видно, как радостное животное трется об дерево и повторяет несколько танцевальных движений. «Он явно наслаждался происходящим. Медведь танцевал куда лучше, чем типичный папаша», — отметил очевидец.

По словам мужчины, медведи используют подобный язык тела, чтобы общаться с другими самцами и избегать ссор. Он также добавил, что зверя совершенно не смущало присутствие человека поблизости.

Ранее сообщалось, что в российском городе Урюпинске, Волгоградская область, женщина привела на общественный пляж медведя. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как зверь на поводке заходит в реку и начинает купаться. Люди вокруг отплывают от животного, но медведь резвится и не обращает внимания на окружающих.

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