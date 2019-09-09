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Мужчина оставил женщину медведю и убежал

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В Ханты-Мансийском автономном округе — Югра мужчина и женщина встретили в лесу медведя. Об этом сообщается в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория».

Инцидент произошел в пятницу, 6 сентября, в районе первого километра автодороги Нягань — Талинка. Мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась в лесу с медведем.

Поисково-спасательный отряд прибыл на место происшествия, обследовал лесной массив и нашел пострадавшую. Ее состояние было удовлетворительным, медицинская помощь не потребовалась.

6 сентября сообщалось, что в канадской провинции Онтарио черный медведь загрыз американку. Это произошло, когда она приехала к родителям, жившим в лесной хижине на небольшом острове на озере Рейни-Лейк. В Онтарио черные медведи не убивали людей с 2005 года.

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