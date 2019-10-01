В России задумали отстрелить полтысячи медведей из-за возможной угрозы для людей

В Камчатском крае местные власти и общественники потребовали у администрации Кроноцкого заповедника заняться отстрелом около 500 медведей, мотивируя это тем, что такое большое число хищников представляет опасность для местных жителей. Об этом сообщил директор по охране заповедника Владимир Халманов, передает ТАСС.

По его словам, обитающие в районе Курильского озера медведи не представляют угрозу для человека. «Здесь достаточно рыбы для питания, зверю нет смысла покидать территорию заказника», — пояснил Халманов.

Он также отметил, что поддержавшее требование активистов Агентство лесного хозяйства «ошибочно основывается на нормативах численности для охотничьих угодий», согласно которому максимальная численность медведей на территории якобы превышена более чем в два раза.

В июне сообщалось, что в Пий-Хемском районе Республики Тыва на местного жителя напал медведь. Мужчине удалось отпугнуть хищника, откусив ему язык. Пострадавшему вызвали скорую и доставили его в больницу.

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