Журнал TIME внес фото с гуляющей по Норильску медведицей в сотню снимков года

Журнал TIME внес фото с гуляющей по Норильску белой медведицей в список 100 лучших снимков 2019 года. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщается в Instagram-аккаунте издания.

«Бродячая белая медведица в июне 2019-го идет по дороге на окраине промышленного города Норильска, #Россия. Сообщается, что голодный зверь удалился за сотни миль от своей естественной среды обитания», — говорится в публикации.

Фото сделала Ирина Яринская из газеты «Заполярная правда».

Белую медведицу поймали возле Норильска в середине июня. По одной из версий, в город она попала, став жертвой контрабандистов. Тогда она была грязная, худая, измученная стрессом и копалась в земле и снегу в поисках еды. Ее перевезли в красноярский зоопарк «Роев ручей», откормили, социализировали, переселили в новый вольер со стационарным бассейном. Пока не известно, когда ее выпустят и будут ли это делать. Животному дали имя Марфа.

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