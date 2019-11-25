Спасенная в Норильске исхудавшая медведица отъелась

Красноярский зоопарк «Роев ручей» показал выглядящую здоровой и довольной белую медведицу Марфу, которую в середине июня спасли в Норильске от голода. Ролик выложен в группе заповедника во «ВКонтакте».

На записи животное с удовольствием лакомится мясом и прогуливается по вольеру. Внешне она кажется спокойной и без признаков стресса, не проявляет агрессии или страха.

В зоопарке отметили, что за почти полгода пребывания в «Роевом ручье» медведице удалось набрать 80 килограммов и вернуться к здоровому весу в 179,5 килограмма.

«Теперь это уже не та хрупкая "найденыш из Норильска", а вполне упитанная Марфа, довольная и слегка разбалованная вниманием проказница», — отметили в парке.

Грязную и худую Марфу, которая, предположительно, стала жертвой контрабандистов, в середине июня поймали в окрестностях Норильска, где ранее ее заметили копавшейся в снегу и земле. Ее перевезли в Красноярск, откормили и социализировали. Пока неизвестно, выпустят ли ее на волю и когда это произойдет.

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