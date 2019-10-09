Радость белого медведя от подаренной игрушки сняли на видео

САХАМЕДИА / YouTube

Белому медведю из якутского зоопарка «Орто Дойду» подарили новые игрушки, с которыми он тут же принялся развлекаться. Очевидцы сняли резвящееся в бассейне животное на видео, ролик опубликован в YouTube-канале издания «YSIA.RU».

«Сегодня медведям был предложен шар. Он сразу стал активно использоваться животными. Особенно им нравится бросать его в воду и прыгать вслед за ним, топить шар и снова вытаскивать на сушу», — отметили в пресс-службе учреждения.

Игрушки были специально разработаны для этих хищников и направлены во все российские питомники, где есть белые медведи. Во время игры стимулируется не только физическая активность, но также обоняние и пищевое поведение. Для таких тренировок в игрушках есть специальные отверстия, куда можно положить еду или приманки с запахом, например, рыбий жир или масла растений.

В 2018 году медведям дарили шар и поплавок для игр в воде.

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