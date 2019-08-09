Пойманную в Норильске исхудавшую медведицу откормили и выходили

Пойманная в Норильске исхудавшая белая медведица за полтора месяца жизни в красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей» набрала почти 24 килограмма, освоилась и стала вести себя более активно. Об этом в своем Facebook написал директор учреждения Андрей Горбань.

По его словам, сейчас животное весит 129,7 килограмма и в день съедает семь килограммов корма. «Рано утром выплескала из бассейна всю воду, скребла и пыталась проломить дно. Лазила по стенам. Похоже, пошла на поправку», — добавил Горбань. В комментариях он указал, что зверь все время громит водоем, когда в него наливают воду, поэтому в зоопарке в срочном порядке делают для нее вольер со стационарным бассейном.

Худую, грязную и измученную стрессом медведицу поймали в окрестностях Норильска в середине июня. Туда она пришла с берега Карского моря в поисках еды, копалась в земле и снегу. Ветеринары Роева Ручья постепенно нормализовали ее питание, перевели на здоровый рацион и стали усиленно кормить мясом и рыбой. Пока неизвестно, выпустят ее или оставят в парке после полного восстановления — это будут решать в Росприроднадзоре.

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