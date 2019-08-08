Медвежонка застрелили после «прогулки» у российской школы

В Магадане медвежонок зашел в город, «погулял» в центре и был застрелен у одной из школ. Об этом сказано на сайте управления МВД по области.

Представитель охотуправления назвал произошедшее уникальным случаем. «Мы посмотрели видео, это, конечно, совсем маленький косолапый. Пестун (самец, который присматривает за медвежонком), видимо, чего-то испугался и побежал в город, только так это можно объяснить», — рассказал он РИА Новости.

Полицейские приняли решение застрелить юного медведя после долгого преследования, подчеркнули в региональном главке МВД. «В соответствии с федеральным законом "О полиции" хищник был ликвидирован полицейскими на территории одной из школ областного центра», — заявила начальника отдела информации ведомства Ксения Лукина, добавив, что медвежонок представлял угрозу жителям.

В конце июля медведь проник на рыбный завод в Сахалинской области и распугал работников. На записи, снятой камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как животное заходит на территорию предприятия во время погрузки. При виде людей медведь убегает обратно, а сами сотрудники пугаются и спустя несколько секунд бросаются врассыпную

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