Идиллию медведя и кита на побережье Камчатки сняли на видео

Очевидцы сняли идиллию двух беспечных медведей на побережье Тихого океана на Камчатке и проплывающего мимо кита. Видео опубликовано одним из пользователей YouTube.

На кадрах двое хищников дерутся и играются, в то время как неподалеку в море плещется морское млекопитающее. На заднем фоне играет умиротворяющая музыка.

Автором ролика оказалась сотрудница службы охраны Кроноцкого заповедника Анна Елисеева. В разговоре с «Царьградом» она указала, что в кадре появляется серый кит, который занесен в Красную книгу. Его миграционные пути проходят через эту бухту, и работники парка ежедневно наблюдают около пяти особей.

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