Российский мэр спас трех истощенных медведей

Мэр Магаса Беслан Цечоев забрал к себе трех истощенных медведей, которые жили в клетке у придорожного кафе в Оренбургской области. Об этом глава ингушской столицы сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Мишки прибыли сегодня в Магас. Мы постараемся обеспечить им максимальный комфорт. Это, прежде всего, обеспечение профессионального ветеринарного лечения и соответствующего рациона питания. На сегодняшний день это главное, а потом мы приложим максимум усилий для их возвращения в естественную среду обитания», — написал Цечоев.

По его словам, медведи обессилены и находятся в очень плохом физическом состоянии. Мэр также напомнил, что люди ответственны за все, что происходит с животными, и призвал помогать любому существу, которое нуждается в опеке и защите.

В июне телеканал RT сообщил, что у придорожного кафе недалеко от Бузулука в Оренбургской области живут три медведя — Потап, Валя и Маня. Животные были заперты в клетке без воды на 30-градусной жаре. Владелец заведения признался, что устал от медведей и готов продать каждого по 100 тысяч рублей либо в приют, либо на мясо и шкуры.

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