Долгие и шумные любовные игры ежей по ночам помешали людям спать

В Германии полиция десятки раз выезжала на вызовы местных жителей с жалобами на шумный секс ежей. Как сообщает издание Daily Mail, обратившиеся в экстренные службы люди считали, что шумят их соседи или стонет раненое животное.

В городе Аугсбурге, Бавария, звуки раздавались с детской площадки у начальной школы. В городе Каменце, Саксония, пожарным пришлось использовать гидравлические ножницы, чтобы открыть ящик для одежды, сданный людьми на благотворительность, в котором уединились и шумели ежи.

Полицейские признались, что нередко выезжают на подобные вызовы в летние месяцы.

По словам ветеринаров из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана, спаривание ежей может длиться часами. Самцы при этом шумят больше, чем самки. Животные издают разнообразные звуки: шипят, рычат и даже кричат. Брачный период у ежей длится с апреля до начала сентября.

Эксперты призвали экстренные службы не мешать ежам.

В январе сообщалось о том, как британские защитники животных спасли молодого ежа, который вышел из спячки раньше времени. От стресса у животного по кличке Медведь выпало около 97 процентов иголок.

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