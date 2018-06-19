Два ежа нашли яичный ликер и устроили попойку

В немецком городе Эрфурт спасли двух ежей в состоянии алкогольного опьянения. По данным The Local, животные обнаружили перевернутую бутылку с яичным ликером и вылакали вылившееся содержимое.

О необычном случае сообщила полиция федеральной земли Тюрингия. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место по вызову местной жительницы, которая обнаружила зверей практически обездвиженными.

В посте полиции в Facebook ежей шутливо назвали «двумя колючими пьяницами» и отчитались о том, что животные были найдены вблизи детской площадки и отправлены в безопасное место — зоопарк.

«Установить их личности было крайне сложно, поскольку у обоих сохранились лишь смутные воспоминания о том, что произошло», — пошутили полицейские.

Помимо шутливого отчета, в посте содержалось серьезное предостережение: местных жителей попросили внимательнее относиться к утилизации мусора, поскольку это может навредить окружающей среде и животным, живущим в черте города.

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