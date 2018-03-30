Румыны ополчились на медведя за кражу спиртного

Румынским охотникам разрешили убить бурого медведя, который разграбил дома в деревне Сусени в Трансильвании. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Животное, возраст которого составляет около пяти лет, совершило серию набегов на деревню. Глава местного общества охотников и рыболовов утверждает, что ночью животное залезло в три дома, а потом вернулось на следующий день и разбило окно в четвертом.

Как правило, зверь забирался на кухню, пока люди спали, и съедал сахар, свечи и сало. Во время одного из визитов он нашел бутыль алкогольного напитка, который жители деревни готовят из клюквенного сиропа и спирта. «Он открыл ее, напился, потом съел ягоды, ушел в лес и уснул под первой же елкой», — говорит охотник.

28 марта сообщалось, что в Скандинавии медведицы стали на год дольше ухаживать за детенышами, потому что шведские законы ограничивают охоту на медведей, передвигающихся группами. Более долгий уход за потомством повышает шансы на выживание и для медведицы, и для медвежат.

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