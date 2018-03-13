Грибник вырастил из найденного «щенка» 80-килограммового медведя

У жителя китайской провинции Юньнань изъяли гималайского медведя, которого он нашел еще медвежонком и вырастил, по ошибке приняв за щенка. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В апреле 2015 года мужчина искал грибы в горах недалеко от своего дома и повстречал животное, которое, по его словам, напоминало собаку. Он решил, что это щенок, принес его домой и стал ухаживать за ним, как за собакой. Грибник понял свою ошибку только после того, как его питомец вырос. Животное оказалось гималайским медведем. Стоя на задних лапах, оно доставало хозяину до плеча, а его вес за три года достиг 80 килограммов.

Власти узнали о звере, когда его владелец рассказал о путанице в интернете. При проверке выяснилось, что у него нет официального разрешения на содержание гималайских медведей в неволе. В Китае за это штрафуют на сумму до трех тысяч юаней (27 тысяч рублей).

Поскольку мужчина хорошо обращался с животным и сотрудничал со следствием, его освободили от штрафа. Полиция передала медведя местному департаменту защиты животных, который направил его в приют для животных.

Гималайские медведи распространены в Азии: от Ирана через Афганистан, Пакистан и Гималаи до Кореи и Японии. Самцы вырастают до 150-170 сантиметров в длину и весят 120-140 килограммов. Звери достигают половой зрелости на третьем году жизни. В Китае, Корее, Лаосе, Вьетнаме и Мьянме гималайских медведей разводят на фермах ради желчи.

В январе сообщалось, что американская семья вырастила на своем ранчо во Флориде 14 медведей. В распоряжении хищников весь задний двор, где есть пруд, несколько бассейнов, лужайки и деревья на заднем дворе. Вес самых крупных особей достигает 450 килограммов.

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