Еж пробудился от спячки раньше времени, разволновался и облысел

Защитники животных из британского города Мач-Венлок, графство Шропшир, выхаживают молодого ежа по кличке Медведь, который из-за стресса лишился почти всех иголок. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам менеджера местного центра спасения животных Cuan Wildlife Rescue Фрэн Хилл (Fran Hill), они впервые столкнулись с таким тяжелым случаем. «Я работаю в Cuan десять лет и видела шесть или семь лысых ежей, но ситуация никогда не была настолько плохой, — утверждает она. — Те ежи теряли от 65 до 70 процентов иголок. У Медведя выпало около 97 процентов».

Еж замерз, проголодался и страдал от жажды. Обычно в октябре эти животные погружаются в спячку и не выходят из гнезда до апреля, пока температура воздуха не повысится до 15 градусов. «Мы поставили перед ним кошачий корм, и он много съел, — говорит Хилл. — Кроме того, пил целых четыре минуты».

Женщина полагает, что Медведя разбудили клещи, которые поселились у него в ушах. Из-за паразитов, холода и несвоевременного пробуждения еж разволновался, и у него стали выпадать иголки.

Хилл надеется, что через пару месяцев ему удастся отрастить новые. Ежу делают ежедневный массаж с алоэ, чтобы улучшить кровообращение кожи, и раз в неделю моют специальным антибактериальным шампунем. Когда он поправится, его отпустят на волю.

В 2017 году сообщалось, что британские ветеринары выпустили газ из ежа, который страдал так называемым синдромом воздушного шара и раздулся вдвое больше естественного размера.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!