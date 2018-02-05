Британцы спасли лысых ежиков

В английском городе Бридлингтон, графство Восточный Йоркшир, спасли двух ежат, которые родились без иголок. Об этом сообщает издание Metro.

Лысых ежей заметили, когда те забрели на улицу города. Поскольку без иголок они могли стать легкой добычей для хищников, их направили в Whitby Wildlife Sanctuary — приют для больных и раненых животных в соседнем населенном пункте.

По мнению сотрудницы приюта Александры Фармер (Alexandra Farmer), отсутствие иголок объясняется нехваткой цинка. Ежат будут кормить кошачьей едой с железосодержащими добавками в надежде, что это поможет им отрастить колючки.

Если другие ежата из их помета страдают от того же недуга, они, скорее всего, погибли. «Они только что покинули гнездо, поэтому мы стали искать остаток помета, но не смогли их найти», — говорит Фармер.

Лысые ежата проведут зиму в помещении и выйдут на улицу только весной, однако их не будут отпускать далеко. Они смогут покинуть приют только в том случае, если у них вырастут иголки.

Whitby Wildlife Sanctuary находится в городе Уитби в 40 километрах от Бридлингтона. Каждый год он принимает 2100 зверей и птиц. В 2017 году Фармер рассказала изданию GazetteLive, что в приюте живут 25 ежей, несколько раненых диких уток, около сотни голубей и трехногая лиса по кличке Арья.

В 2017 году сообщалось, что британские ветеринары выпустили газ из ежа, который раздулся в два раза из-за так называемого синдрома воздушного шара.

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