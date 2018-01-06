Объевшихся жирных ежиков посадили на диету

Израильские специалисты посадили на строгую диету 10 ежей, набравших лишний вес. Животным также назначили физические упражнения, сообщает Reuters.

Зоозащитники пояснили, что звери объедались на улицах, что привело к ожирению. «Многие люди оставляют возле дома корма для бездомных кошек, что, конечно, хорошо, но... проблема в том, что есть и другие дикие животные, которые это едят», — рассказала активистка Бекка Рифкин (Becka Rifkin).

Один из взрослых самцов, найденных два месяца назад, весил 1,6 килограмма — почти в два раза больше, чем положено взрослому ежу. Благодаря диете он похудел уже на 120 граммов.

Пока звери содержатся в зоопарке Рамат-Ган. После того как они вернутся к нормальному весу, их отпустят на волю.

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