Немецкие пожарные спасли застрявшего в заборе ежика

Пожарные немецкого города Бонн освободили застрявшего в ограде спортивной площадки ежа. Об этом сообщает Spiegel.

На оказавшееся в затруднительном положении животное обратил внимание житель района Иппендорф. После того, как у него не получилось освободить ежа самостоятельно, мужчина вызвал бригаду пожарных.

Прибывшим на место пожарным пришлось воспользоваться болторезом, чтобы освободить ежа. Повреждений на теле животного обнаружено не было, однако отмечается, что еж был очень уставшим и измотанным. Местные жители забрали его к себе в сад, где он его ждала большая куча листвы, в которой он оправился от потрясений.

В августе пользователей сети умилил еж, застрявший в подушке-круассане. На видеозаписи животное, находящееся в центре подушки, пытается выкарабкаться наружу. Несмотря на то, что некто пытается помочь ежу, он остается в «западне».