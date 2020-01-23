Спасенной в Норильске медведице подарили «кубик рубика»

Сотрудники красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» подарили спасенной в Норильске медведице Марфе умную игрушку с мясом внутри, которая позволяет оттачивать навыки добывания пищи, сообщается в группе заповедника во «ВКонтакте».

К публикации приложено видео, на котором показана игра зверя с подарком. Меньше чем за минуту ей удается достать лакомство из пластмассового цилиндра. «О сообразительности белых медведей: Новые игрушки они освоили довольно быстро, посмотрите сколько времени у Марфы ушло на решение задачки по добыванию мяса. Вот такой "кубик рубика"», — отметили в парке.

Помимо игрушки, медведице нарядили елку, используя морковь и яблоки.

Животное поймали в середине июня 2019 года в окрестностях Норильска. Она была грязная и худая, копалась в снегу и земле. Ее перевезли в Красноярск, откормили до 180 килограммов и социализировали.

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