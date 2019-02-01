Танцы спасенной на Диксоне белой медведицы сняли на видео

Белая медведица Урсула, которую три месяца назад нашли на улицах заполярного поселка Диксон, научилась танцевать и давать лапу, сообщается в YouTube-канале красноярского парка флоры и фауны «Роев Ручей».

Урсула занимается тренировками под присмотром зоологов, по команде встает в полный рост, протягивает лапу. Больше всего она любит играть с большим пластмассовым мячом, иногда — с мягкой игрушкой с угощением внутри, которую сотрудники парка подвешивают к потолку вольера. «Медведица с удовольствием пытается ее достать, потешно вставая на задние лапы и подпрыгивая. Достав — весело подкидывает и гоняет по вольеру», — говорится в сообщении. С одной из таких игрушек животное играет на опубликованном видео.

Сейчас Урсула живет с двумя другими медведями Феликсом и Авророй, в скором времени они переедут в новый просторный вольер.

В зоопарке отметили, что за три месяца животное отъелось, поправилось со 120 килограммов до 180 и продолжает расти, «не страдая отсутствием аппетита». В день медведица съедает шесть килограммов мяса (говядина, свинина, курица, перепелка) или рыбы (форель, горбуша), а также медвежью порцию свежих яиц, свеклы, моркови, яблок и творога. Больше всего она любит рыбий жир.

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