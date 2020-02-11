Белых медведей в России посчитают по новой методике

Ученые и Всемирный фонд дикой природы разработают для учета популяции краснокнижных белых медведей методику, которую используют для сравнительных исследований. Об этом со ссылкой на пресс-службу фонда сообщил ТАСС.

В 2020-2023 годах Минприроды впервые проведет полный учет численности белых медведей и проследит за их состоянием в рамках нацпроекта «Экология». Данные будут собираться во время облета территорий на воздушном транспорте. Результаты исследования также станут точкой отсчета для отслеживания динамики — по ним можно будет сказать, как глобальные изменения в Арктике влияют на медведей.

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Опыт предыдущих исследований показал, что кроме удаленности территорий и проблем с инфраструктурой, могут также возникнуть трудности с дозаправкой самолетов, так как может возникнуть необходимость учитывать сезон и температуру окружающего воздуха при подсчете животных.

Как правило, животных считают или в тот момент, когда небольшая поверхность океана покрыта льдом, или же, наоборот, в теплый сезон, когда большинство популяции находится на побережье и кромке льда. При этом тепловизоры, которые используют в Арктике с 1980-х годов, лучше работают там, где теплее.

Ранее сообщалось, что в 2020 году будут проходить подготовительные работы по исследованию, а в 2021 году они начнутся в Чукотском и Восточно-Сибирском морях. Еще через год — в море Лаптевых и Карском море. В 2023 году ученые будут исследовать территорию Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа.

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