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Острова и мысы в Арктике предложили назвать в честь ветеранов Северного флота

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Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Северный флот выступил в инициативой присвоить нескольким арктическим островам и мысам в Архангельской области имена ветеранов-участников Северной гидрографической экспедиции. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Предложение касается десяти ранее безымянных мысов и островов на территории Приморского района и Новой Земли. Пять мысов в районе архипелага захотели назвать в честь Льва Владимирского, Федора Афанасенкова, Бориса Буланова, Василия Мамонтова и Ивана Мороза, три острова — в честь Всеволода Бухмейрера, Валентина Кузнецова и Игоря Осокина. На архипелаге Земля Франца-Иосифа могут появиться Западный Нортбрук и Восточный Нортбрук, которые образовались в результате появления пролива на некогда едином острове Нортбрук.

В сообщении сказано, что идею поддержали депутаты областного собрания. В региональном парламенте ТАСС подтвердили, что она была одобрена на сессии 25 марта. Когда глава региона подпишет постановлении о присвоении имен географическим объектам в Баренцевом море, документ будет направлен в Росреестр для окончательного решения.

Северная гидрографическая экспедиция была создана 10 мая 1924 года. Работа исследователей продолжается до сих пор. За последние пять лет гидрографы открыли более 30 новых географических объектов и собрали исторически важные материалы.

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