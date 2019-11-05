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В Арктике обнаружили еще один новый остров

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Школьники из Чувашии под руководством студента Московского авиационного института (МАИ) обнаружили в Арктике новый остров, который образовался в результате глобального потепления. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза.

По данным института, площадь объекта — около 110 гектаров, длина — 1,9 километра, ширина — один километр. Он находится в акватории Карского моря. Анализируя географические карты и космические снимки этой местности, старшеклассники заметили, что между мысом Земляной и островом Шмидта исчез соединяющий их земляной перешеек. Предположительно, он состоял из мягкой пористой породы, и его размыло из-за активного таяния соседних ледников. «Водные потоки талой воды из-под ледника размыли земляные перемычки, соединяющие мыс с островом», — цитирует пресс-служба слова студента МАИ Артема Макаренко.

Географическое открытие должны подтвердить в гидрографической службе Минобороны, после чего к новому острову отправится научная экспедиция для его топографической съемки и подробного описания.

В августе Северный флот в ходе экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа подтвердил появление пяти новых островов в Арктической зоне. Официального открытия они ждали около трех лет.

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