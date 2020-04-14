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Россиянам показали правила социальной дистанции на примере песцов и медведей

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Россияне могут определять, какое расстояние между людьми считается безопасным в условиях эпидемии, на примере размера разных видов животных, например песцов и белых медведей. Плакаты с демонстрацией правил социальной дистанции создали сотрудники национального парка «Русская Арктика», они опубликованы в официальной группе во «ВКонтакте».

В парке подсчитали, сколько различных зверей может поместиться в «безопасную карантинную зону» между людьми, которую рекомендовали соблюдать во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Так, на отрезке примерно в два метра способны расположиться два песца с учетом длины пушистого хвоста либо одна медведица размером 1,8 — 2,4 метра, либо взрослый гренландский тюлень в 1,7 метра. Также по габаритам подходит самка новоземельского северныого оленя (1,6 — 2 метра) и моржонок (1,5 — 2 метра).

14 апреля главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико отметил, что безопасным стоит считать расстояние в четыре метра.

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