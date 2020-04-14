Минздрав России назвал дистанцию передачи коронавируса от человека к человеку

Коронавирус способен передаваться от человека к человеку на расстоянии до четырех метров. Такую дистанцию назвал главный эпидемиолог Минздрава, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико в интервью телеканалу «Россия 24».

Он сослался на работу специалистов из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, которые проводили исследование для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Брико добавил, что вирус сохраняет свою активность в аэрозоли в течение 30 минут, в некоторых случаях — до трех часов. На поверхности предметов он проявляет жизнеспособность до нескольких дней.

Несколькими днями ранее о дистанции в четыре метра также рассказали китайские ученые, которые изучали аэрозольный путь передачи вируса. В публикации говорилось, что эти данные пока не позволяют подтвердить, что исследованные аэрозольные частицы коронавируса способны к заражению.

Российский врач-оториноларинголог Владимир Зайцев предупреждал, что наибольшая опасность заразиться в общественных местах ждет посетителей аптек, куда часто приходят заболевшие люди. На втором месте продуктовые магазины, на третьем — автозаправки.

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