Минздрав России назвал дистанцию передачи коронавируса от человека к человеку

Коронавирус способен передаваться от человека к человеку на расстоянии до четырех метров. Такую дистанцию назвал главный эпидемиолог Минздрава, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико в интервью телеканалу «Россия 24».
Он сослался на работу специалистов из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, которые проводили исследование для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Брико добавил, что вирус сохраняет свою активность в аэрозоли в течение 30 минут, в некоторых случаях — до трех часов. На поверхности предметов он проявляет жизнеспособность до нескольких дней.
Несколькими днями ранее о дистанции в четыре метра также рассказали китайские ученые, которые изучали аэрозольный путь передачи вируса. В публикации говорилось, что эти данные пока не позволяют подтвердить, что исследованные аэрозольные частицы коронавируса способны к заражению.
Российский врач-оториноларинголог Владимир Зайцев предупреждал, что наибольшая опасность заразиться в общественных местах ждет посетителей аптек, куда часто приходят заболевшие люди. На втором месте продуктовые магазины, на третьем — автозаправки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения