ВОЗ назвала необходимую стратегию борьбы с коронавирусом в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала российское правительство не ослаблять меры, направленные на борьбу с коронавирусом в стране, слишком резко. Об этом во вторник, 14 апреля, РИА Новости рассказала официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, стратегии выхода из такого положения должны быть постепенными, чтобы обеспечить безопасность граждан и не спровоцировать вторую волну заражения. При этом на вопрос, через какое время Россия начнет выходить из режима изоляции, точного ответа в ВОЗ не дали.
Организация также посоветовала властям не останавливаться в ежедневном отслеживании показателей по коронавирусу и продолжать тестировать граждан и фиксировать все новые случаи инфицирования. Кроме того, немаловажно обеспечить и сохранить эффективную работу врачей, заявила Вуйнович.
Населению рекомендовали не забывать о мерах профилактики и оставаться на карантине: меньше контактировать с другими людьми и стараться не выходить на открытое пространство без особой причины.
По состоянию на 14 апреля в России зафиксировали более 21 тысячи заразившихся коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 2774 новых случая инфицирования в 51 регионе.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения