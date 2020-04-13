В ВОЗ прокомментировали введение пропусков в Москве

На прошлой неделе в Москве наблюдался рост социальных контактов, из-за чего возникла необходимость вводить новые ограничения. Так введение пропусков в столице прокомментировала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в разговоре с РИА Новости.
Она отметила, что последние данные показывают резкий подъем заболеваемости, при этом индекс самоизоляции Яндекса эти две недели не поднимался выше четырех баллов в Москве. Также зарегистрированы случаи тяжелой пневмонии у людей, которые не входили в прямой контакт с зараженными или помещенными в карантин.
«Появление людей и автомобилей на улицах говорит о том, что люди встречаются, собираются группами — возможно, и в замкнутых пространствах», — объяснила Вуйнович, добавив, что людям надо тщательнее соблюдать требования самоизоляции.
13 апреля в столице заработал пропускной режим для передвижения на любом виде транспорта. Было выдано около 700 тысяч разрешений для езды на работу. Для пешеходов пропускной режим пока не действует.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения