В ВОЗ прокомментировали введение пропусков в Москве

На прошлой неделе в Москве наблюдался рост социальных контактов, из-за чего возникла необходимость вводить новые ограничения. Так введение пропусков в столице прокомментировала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в разговоре с РИА Новости.

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Она отметила, что последние данные показывают резкий подъем заболеваемости, при этом индекс самоизоляции Яндекса эти две недели не поднимался выше четырех баллов в Москве. Также зарегистрированы случаи тяжелой пневмонии у людей, которые не входили в прямой контакт с зараженными или помещенными в карантин.

«Появление людей и автомобилей на улицах говорит о том, что люди встречаются, собираются группами — возможно, и в замкнутых пространствах», — объяснила Вуйнович, добавив, что людям надо тщательнее соблюдать требования самоизоляции.

13 апреля в столице заработал пропускной режим для передвижения на любом виде транспорта. Было выдано около 700 тысяч разрешений для езды на работу. Для пешеходов пропускной режим пока не действует.

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