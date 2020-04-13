Число умерших от коронавируса россиян выросло до 148

Число умерших от коронавируса в России выросло до 148, за последние сутки зафиксировано 18 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 13 апреля.

148 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 13 апреля

Ранее в понедельник директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила, что распространение коронавируса в стране пошло «уже не по оптимистической траектории». По ее словам, молодые жители безответственно относятся к режиму самоизоляции, так как считают себя вне зоне риска.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что рост числа зараженных в Москве связан с расслабленным отношением горожан к ситуации. По ее словам, люди думали, что это их не коснется.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек.

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