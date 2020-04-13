Число умерших от коронавируса россиян выросло до 148

Число умерших от коронавируса в России выросло до 148, за последние сутки зафиксировано 18 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 13 апреля.
Ранее в понедельник директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила, что распространение коронавируса в стране пошло «уже не по оптимистической траектории». По ее словам, молодые жители безответственно относятся к режиму самоизоляции, так как считают себя вне зоне риска.
Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что рост числа зараженных в Москве связан с расслабленным отношением горожан к ситуации. По ее словам, люди думали, что это их не коснется.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения