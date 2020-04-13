Российские врачи получат 50 миллиардов рублей

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

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Распоряжение о выделении денег на допвыплаты подписано по поручению президента, сообщил глава кабмина. Он подчеркнул, что в настоящее время крайне важно поддержать медицинских работников, которые помогают инфицированным.

Ранее президент России Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату для медиков, которые работают с больными коронавирусом. По его мнению, допвыплату нужно ввести на три месяца, начиная с апреля. По ней врачи будут получать 80 тысяч рублей, медперсонал — 50 тысяч рублей, младший медперсонал — 25 тысяч рублей. Врачам скорых глава государства предложил выплачивать 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителям скорых — 25 тысяч.

Позднее глава государства добавил, что региональные надбавки для врачей не должны отменяться после введения новых федеральных выплат для медиков, работающих с зараженными коронавирусом.

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