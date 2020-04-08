Путин предложил установить выплату работающим с больными коронавирусом медикам

Президент России Владимир Путин во время онлайн-совещания с губернаторами и министрами предложил установить специальную федеральную выплату для специалистов, которые работают с больными коронавирусом. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.
Выплату, по его словам, нужно установить на три месяца, начиная с апреля: врачам — 80 тысяч рублей, медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорых — 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителя скорых — 25 тысяч рублей.
«Такие специалисты находятся на передовой, поэтому будем исходить из этой ситуации, и установить для них повышенные страховые гарантии, так, как это сделано для военнослужащих Вооруженных сил России», — отметил российский лидер.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человека: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. Большинство новых случаев заражения зарегистрированы в Москве — 660 человек. Еще 95 в Московской области и 34 — в Санкт-Петербурге. Вируса нет пока только на Чукотке, в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и Туве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения