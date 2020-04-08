Путин предложил установить выплату работающим с больными коронавирусом медикам

Президент России Владимир Путин во время онлайн-совещания с губернаторами и министрами предложил установить специальную федеральную выплату для специалистов, которые работают с больными коронавирусом. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

Выплату, по его словам, нужно установить на три месяца, начиная с апреля: врачам — 80 тысяч рублей, медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорых — 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителя скорых — 25 тысяч рублей.

«Такие специалисты находятся на передовой, поэтому будем исходить из этой ситуации, и установить для них повышенные страховые гарантии, так, как это сделано для военнослужащих Вооруженных сил России», — отметил российский лидер.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человека: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. Большинство новых случаев заражения зарегистрированы в Москве — 660 человек. Еще 95 в Московской области и 34 — в Санкт-Петербурге. Вируса нет пока только на Чукотке, в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и Туве.

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